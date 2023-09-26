Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve satış sırasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında, Atmaca Mahallesi'nde bir sokakta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.B. ifadesinde 100 lira karşılığında G.Ç. ve T.Ç.'den bir miktar metamfetamin aldığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen T.Ç. ve G.Ç. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, Z.B. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.(DHA)