Bergama'da Orman Yangını: 3 Ev Zarar Gördü

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına ulaştı. İlk belirlemelere göre 3 ev zarar görürken, yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Yukarıbey Mahallesi'ne ulaştı. Yangın, yerleşim alanlarına da sıçrayarak ilk belirlemelere göre 3 ev hasar gördü. Yangına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç ve 12 personelin yanı sıra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor. Ayrıca su tankerleri ve orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterilirken, bölgedeki vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtildi. - İZMİR