Bergama'da Orman Yangını: 3 Ev Zarar Gördü

Bergama'da Orman Yangını: 3 Ev Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle yerleşim alanlarına ulaştı. İlk belirlemelere göre 3 ev zarar gördü. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına ulaştı. İlk belirlemelere göre 3 ev zarar görürken, yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Yukarıbey Mahallesi'ne ulaştı. Yangın, yerleşim alanlarına da sıçrayarak ilk belirlemelere göre 3 ev hasar gördü. Yangına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç ve 12 personelin yanı sıra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor. Ayrıca su tankerleri ve orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterilirken, bölgedeki vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.