Bergama'da 2 motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde çok sayıda motosiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve köylerinde çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayının gerçekleştirildiği ihbarı üzerine konu hakkında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; çaldıkları motosikletlerin şasi ve seri numaralarını değiştiren M.E., ve H.B., isimli 2 hırsızlık şüphelisi, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ekipler tarafından çalıntı oldukları tespit edilen bazı motosikletler sahiplerine teslim edilmek üzere ilçe karakoluna götürülerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa