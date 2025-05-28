Berberdeki Kardeş Cinayeti Güvenlik Kamerasında

Berberdeki Kardeş Cinayeti Güvenlik Kamerasında
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Berberdeki Kardeş Cinayeti Güvenlik Kamerasında
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Samsun'da berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğrayan Barış Kol hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı, olayda kardeşi Ahmet Kol'un parmağı olduğu belirlendi.

Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un işlediği anlaşıldı. Ahmet Kol'un kardeşi Barış Kol'u vurma anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kol'un tıraş olan kardeşine arkadan yaklaştığı ve sonrasına tabanca ile kafasına sıkarak kaçtığı görüldü.

Öte yandan firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - 3.Sayfa
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