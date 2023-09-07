Berberde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

Kartal'da bir kişinin başına aldığı yumruk darbesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybettiği berberdeki müşteriler arasında çıkan kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Kartal'da bir kişinin başına aldığı yumruk darbesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybettiği berberdeki müşteriler arasında çıkan kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta tıraş olmak için berbere giden 18 yaşındaki Turki Yılmaz ile bir kişi arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Berberin önünde büyüyen tartışmaya burada bekleyen diğer vatandaşlar da dahil oldu.

Taraflar arasında yaşanan yumruklu kavga sırasında Yılmaz, başına aldığı yumruk darbesi sonucu bilincini kaybederek yere düştü. Kafasını zemine çarpan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verildiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli M.E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, berberin önünde taraflar arasında çıkan yumruklu kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, gruptakilerin yumruklu kavgası, yere yığılan Yılmaz'ı gruptakilerin kaldırmaya çalışması yer aldı.