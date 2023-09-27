Berber, çıraklarını şınav çektirip, süründürdü (2)

ŞAKA, EĞLENCE TARZI VİDEO ÇEKTİK

Çıraklarına şınav çektiren ve süründürürken görüntüleri sosyal medyaya düşen Iğdırlı kuaför Ferdi Döner, çalışanlarıyla birlikte açıklama yaptı. Sosyal medyada yeralan görüntüleri gördüğünü belirten Ferdi Döner, "Az önce kendimi sosyal medyada gördüm. Temizlik yaparken arkadaşlarla spor amaçlı, şaka eğlence tarzlı video çektik. Burda da bir müşterimiz onu arkadaşına atmış ve görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Bu şekilde olduğu için çok üzgünüz. Biz Iğdır'da valileri, il müdürlerini traş eden çok iyi işler yapan bir kuaförüz. Bu durumda olmayı istemezdik. Sosyal medyaya düştüğümüz için üzgünüz. Herkesi çok seviyoruz" diye konuştu. Ferdi Döner'in çıraklarından Emirhan Parlar da görüntülerin spor ve eğlence amaçlı çekildiğini söyledi.(DHA)