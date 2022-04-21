Benzinlik istasyonunu soyan zanlılar tutuklandı

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde benzinlik istasyonunu soyan kar maskeli 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında Keşan Caddesi üzerinde bulunan bir benzinlik istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar maskeli 3 şahsın benzinliğe gelerek silah zoru ile istasyondan bir miktar sigara, para ve bir çalışanın cep telefonunu aldıkları, akabinde yine bir çalışana ait özel oto ile kaçtıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğünce şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren kar maskeli 3 şüpheli şahsın olay sonrası kullanmış olduğu belirlenen güzergahlar üzerindeki güvenlik kamera görüntülerinden de faydalanılarak detaylı araştırma yapıldı. Yapılan detaylı araştırmalarda biri benzinlik işletmesinin eski çalışanı olmak üzere 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Çalışmalar çerçevesinde S.K., O.S. ve E.G. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa