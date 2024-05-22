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Benzinlik çıkışında motosiklet kazası: Yaralı var

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Bilecik'te bir benzinlik çıkışında motosiklet sürücüsü, yerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı devirdi ve yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir benzinlik çıkışı yerlerin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü aracı devirerek, yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde bir benzinlikten yakıt alan 11 ABR 064 plaka motosiklet sürücüsü Ercan A. ana yola bağlanmak isterken yerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Ercan A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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