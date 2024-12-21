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Benzinliğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin benzinliğin önündeki kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil benzinliğe böyle daldı, facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin benzinliğin önündeki kaldırıma çarparak sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin N. idaresindeki 35 HC 25 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak benzinliğin önündeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Murat D., Mehmet Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilin akaryakıt pompalarına ya da vatandaşlara çarpmaması ile ihtimal bir faciadan dönüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra savrulduğu ve akaryakıt istasyonunda durduğu görülüyor.

Benzinliğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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