Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada - Haberler

Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti, başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençler, görenleri şoke etti.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Boğaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi. Motosikleti kullanan gençte kendi motosikletin in üzerinde yoluna devam etti. Motosikletli gençleri görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.