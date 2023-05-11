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Benzin dökerek evi yaktı, yaşlı kadın kendini zor dışarı attı

Benzin dökerek evi yaktı, yaşlı kadın kendini zor dışarı attı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktı. Alevlere teslim olan evde bulunan 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı atarken, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kurudere Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.A., babaannesinin olduğu tek katlı evi benzin dökerek yaktı. Ev alevlere teslim olurken 85 yaşındaki kadın kendini zor dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evi yaktığı iddia edilen E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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