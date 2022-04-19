Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti

İçerisinde uyuduğu aracı kaza yaptı ama o uyanmadı

Polisin uyandırdığı sürücünün ilk işi ise olan biteni anlamak oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sürücüsünün içerisinde uyuyakaldığı park halindeki araç, geri manevra ile bir kreş bahçesine daldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza esnasında aracında uyuya kalan sürücüyü uykusundan ne kaza ne de çevredeki vatandaşlar uyandırabildi. Polisin uyandırabildiği sürücünün ilk işi ise çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalışmak oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Celal G. isimli sürücü, 27 AHP 069 plakalı Audi marka otomobilinin içerisinde uyuyakaldı. Sürücünün içerisinde uyuyakaldığı boş vitesteki araç, bir anda geri geri hareket etmeye başladı.

Araç kreşin bahçesine daldı, kaza anları saniye saniye kaydedildi

Yokuş aşağı geri geri seyir eden ve hızlanan kayan araç, büyük bir gürültüyle bir kreşin bahçesine daldı. Beton bahçe duvarına çarpması sonucu durabilen aracın kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün uyuyakaldığı park halindeki aracın geri manevra ile kreş bahçesine dalma anları yer aldı. Görüntülerin devamında kreş çalışanlarının panik halinde dışarı kaçmaları dikkat çekerken, kaza anlarında kreş bahçesinde çocukların bulunmaması ise faciayı önledi.

Ne kaza ne de çevre sakinleri uyandırabildi

Kaza esnasında aracının içerisinde uyuya kalan sürücü Celal G., kaza sonrasında da uykusundan bir türlü uyanamadı. Kazada yaşanan gürültüye ve aracın etrafına toplanan insanların sesine rağmen uykusundan uyanmayan sürücünün o halleri ise görenleri hem güldürdü hem de korkuttu.

Polis güçlükle uyandırdı

Olay yerine vatandaşların kaza ihbarı üzerine gelen polis, araç içerisindeki sürücünün önce yaralandığını düşündü. Kısa sürede sürücünün yaralı olmadığını anlayan polis memuru, bu kez ise sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği düşündü. Hareket eden sürücünün uyuduğunu anlayan polis memuru kısa süreli şaşkınlığın ardından sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Sürücü, polis memurlarının dakikalarca süren uğraşı sonucu güçlükle uyandırılabildi.

Olan biteni anlamaya çalıştı

Uyanır uyanmaz polis memurunu karşısında gören sürücü, şaşkın bir halde çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalıştı. Polis tarafından kaza yaptığı söylenen ve uyurken meydana gelen kazayı anlamakta zorlanan sürücü, kazayı anladıktan sonra ise yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi.

Kısa bir şaşkınlığının ardından sürücü Celal G., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazanın ise aracın el frenin çekilmemiş olması ve vitesin boşta bulunması nedeniyle hareket ettiği belirtildi.