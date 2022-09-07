Son dakika haberleri! Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı, polise yakalanınca "Ne güzel kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" dedi

Antalya'da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanırken, park halindeki birçok araca zarar vererek polisten kaçan otomobil sürücüsü, 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Şahin Timleri tarafından yakalandı. Sadece gazoz içtiğini, uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen sürücü, polisin uyuşturucu test kitini görünce her şeyi inkar etti. Yapılan testler sonucu 3 farklı uyuşturucu maddeden testi pozitif çıkan sürücü, polisin 'neden kaçtın' sorusuna da "Ne güzel ben kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" diye cevap verdi.

Trafik polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesindeki farklı mahallelerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde park halindeki bazı araçlara 26 ZB 209 plakalı otomobiliyle çarparak zarar veren Çağan B. (26), en son bir akaryakıt istasyonuna girip bidonla yakıt almak istedi. Olumsuz yanıt alan Çağan B., daha önceden ihbarla polislerin kendisini takip ettiğini fark edince kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Şahin Timleri tarafından Üçgen Mahallesi 115. Sokak üzerinde yakalanan Çağan B., kelepçe takılarak gözaltına alındı.

"Sadece gazoz içtim"

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen Çağan B.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Çağan B., "Hiçbir şey içmedim. Sadece gazoz içtim. Arabadaki kağıdı arkadaşlarım bırakmış. Uyuşturucu içtiğimi inkar etmiyorum ama şu an kullandığım hiçbir şey yok" dedi.

"Aksiyonu siz çıkardınız"

Polis memurunun 'neden kaçtın' sorusuna ise Çağan B, "Siz benim peşime düştünüz, ben kayıp gidecektim ama aksiyonu siz çıkardınız" diye cevap verirken, polis memuru da karşılık olarak, "Kayıp gidemezsin. Hele ki motosikletli polisten hiç kaçamazsın, bunu biliyor olman lazım" yanıtını verdi.

Test kitini görünce inkar etti

İlk olarak alkol testi uygulanan Çağan B., ısrarla uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Ardından polis ekiplerinin getirdiği uyuşturucu madde test kiti kendisine uzatılınca neye uğradığını şaşıran Çağan B., "Bunu neden yapıyorsunuz. Kabul ediyorum, uyuşturucu madde kullandım. Bunlar hep o kız yüzünden odu. 50 liralık mazot istedim vermedi, sanki ben sağı solu yakacağım. Ben o kadar saygısız bir çocuk değilim" diye konuştu.

3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yapılan kontrollerde 3 farklı maddeden uyuşturucu testi pozitif çıkan Çağan B.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'görevli memurun uyarı ikazlarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift atmak', 'ardı ardına makas atmak', 'araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokmak' suçlarından yaklaşık 24 bin 88 TL trafik cezası kesildi, kullandığı araç da trafikten men edildi. - ANTALYA