Pakistan'daki terör saldırılarında can kaybı 48'e yükseldi

Pakistan'ın Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'na (BLA) bağlı unsurların dün gerçekleştirdiği terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 145 teröristin etkisiz hale getirildiğini, saldırılardaki can kaybının 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 48'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dün ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından 12 farklı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı terör saldırılarına ilişkin olaylarda can kaybı yükselmeye devam ediyor. Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti açıklamasında, saldırılar sonrasında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen militanların sayısının 145'e yükseldiğini bildirirdi. Bugti ayrıca olaylarda yaşanan sivil can kaybının 31'e, çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin sayısının ise 17'ye yükseldiğini kaydetti.

Saldırılar sabah saatlerinde başlamıştı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör unsurları, eyalet başkenti Ketta başta olmak üzere dün çeşitli bölgelerde yerel saatle 06.00 sıralarında saldırılar düzenlemiş, güne patlama sesleriyle uyanan bölge halkı, yaklaşık iki saat boyunca yoğun silah sesleri ve art arda gelen patlamalara tanıklık etmişti. Güvenlik güçleri, saldırıların ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Bölgede ayrılıkçı faaliyetler yürüten Belucistan Özgürlük Ordusu (BLA) saldırıları üstlendiklerini açıklamıştı. Pakistanlı yetkililer, olaylarda Hindistan tarafından desteklenen terör örgütü yapılanmalarının rol oynadığını öne sürmüştü.

"Saldırılar ülke dışından yönetildi"

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), istihbarat raporlarının saldırıların Pakistan dışından faaliyet gösteren terör örgütü elebaşları tarafından organize edildiğini ve yönetildiğini ortaya koyduğunu bildirmişti. ISPR, bu kişilerin olaylar sırasında sahadaki teröristlerle doğrudan iletişim halinde olduğunun kesin olarak tespit edildiğini açıklamıştı. - KETTA