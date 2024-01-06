Beline ve bacaklarına sardığı uyuşturucu ile böyle yakalandı
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüste yapılan aramada, bir kişinin bacaklarına ve beline sarılı halde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Muş'ta, durdurulan otobüsteki bir yolcunun bacaklarına ve beline sarılı 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş'tan batı illerine uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı tespit edilen Y.A'yı takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan otobüsteki şüphelinin üst aramasında, bacaklarına ve beline sarılı 3 parça halinde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A.'nın işlemleri sürüyor.