Üye Girişi
Haberler

Belindeki tabanca ateş alınca balıkçı yaralandı

Güncelleme:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belinde bulunan tabancanın ateş alması neticesinde balıkçı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Başak Caddesinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belinde bulunan tabancası ateş alan bir balıkçı yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Başak Caddesinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı N.Ö.D., belinde bulunan tabancanın ateş alması neticesinde karın boşluğundan yaralandı. Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaranan N.Ö.D'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu? İYİ Parti Şırnak adayı kim? 2024 İYİ Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Sivas adayı kim? 2024 İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Merve Yıldız Yaray kimdir? İYİ Parti Sinop adayı kim? 2024 İYİ Parti Sinop Belediye Başkan adayı Serpil Ünlütürk kimdir? Saadet Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Denizli adayı belli oldu mu? İYİ Parti Siirt adayı kim? 2024 İYİ Parti Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Şanlıurfa adayı kim? 2024 İYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sinan Çelik kimdir? Saadet Partisi Burdur belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Burdur adayı belli oldu mu? İYİ Parti Samsun adayı kim? 2024 İYİ Parti Samsun Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekçi kimdir? İYİ Parti Sakarya adayı kim? 2024 İYİ Parti Sakarya Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan kimdir? Saadet Partisi Amasya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Amasya adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Ağrı adayı belli oldu mu? Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title