İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i bulduğu anlar
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Belgrad Ormanı'nda 3 Gün Kaybolan Ece Gürel Sağ Olarak Bulundu

Belgrad Ormanı'nda 3 Gün Kaybolan Ece Gürel Sağ Olarak Bulundu
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Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 3 günlük arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Ormanlık alanda uyur vaziyette bulunan Gürel, hastaneye kaldırıldı.

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak olarak bulundu.

Belgrad Ormanı'na gittiğini arkadaşına söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. 3 gündür Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. 3 gündür kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Valilik açıkladı

Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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