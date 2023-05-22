Belgorod Valisi Gladkov: 'Ukraynalı sabotaj grubu Belgorod bölgesine sızdı'

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin Valisi Vyacheslav Gladkov, "Ukraynalı sabotaj grubu Belgorod bölgesine sızdı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine Ukraynalı sabotaj grubunun sızdığı açıklandı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubu, Ukrayna ile sınır hattındaki Grayvoron yerleşimine giriş yaptı" dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının sabotaj grubunu yakalamak için Grayvoron kentinde operasyon başlattığını aktaran Gladkov, Ukrayna'nın düzenlediği topçu saldırılarında ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Belgorod'da tüm telefon görüşmeleri yasal izin olmadan dinlenebilecek

Gelişmelerin ardından bölgede yeni güvenlik önlemleri alındığını aktaran Gladkov, "Belgorod bölgesinde vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele operasyonları için bugün itibarıyla özel önlemler ve geçici yasaklar içeren yasal kararlar ilan edildi" dedi.

İlan edilen yeni kararlara göre, Belgorod bölgesine giriş ve çıkışlarda denetimler arttırılacak, yapılan tüm telefon görüşmeleri yasal izin olmadan dinlenebilecek, bazı mahalle ve sokaklara araç giriş ve çıkışları yasaklanacak, güvenlik güçleri özel izin almadan binalara girip arama yapabilecek, belirlenen bölgelere park edilen araçlar sahibine haber verilmeksizin çekilebilecek ve bölge sakinlerine kimlik sorgulaması yapılabilecek. - MOSKOVA