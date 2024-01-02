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Belen ilçesinde motosiklet yangını

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Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hatay'ın Belen ilçesinde yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde seyir haldeki motosiklet yandı. Motosiklette dumanların çıktığını gören sürücü, yolun kenarında durarak alandan uzaklaşıp 112'yi aradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı motosiklette maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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