Belen'deki ormanlık alan yangını ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Hatay Valiliği, Belen'de yaşanan ormanlık alan yangını ile ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21.05.2022 tarihinde Belen ilçemizdeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çıkan yangınla ilgili yapılan ilk belirlemelerde bazı sosyal medya kaynaklarında 'Hatay Belen'de orman yangını! Halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor' şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu yangının ormanlık alanın yakınında bulunan bir restoranın çalışanları tarafından restorana ait çöpleri bir yere biriktirerek yakmaları esnasında, rüzgarın etkisiyle yangının sıçrayarak büyüdüğü ortaya çıkmış olup, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak konu ile ilgili tahkikat devam ettirilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(Ahmet Seher/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa