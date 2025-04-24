İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti

Tepkilerin odağındaki GSM şirketlerinden gelen mesajlar pes dedirtti
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var

Belen'de Motosikletin Hafif Ticari Araca Saplandığı Kaza Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun–Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Ana yol üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü çevredeki hastaneye kaldırıldı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.