Belen'de çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde çimento torbası yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi Kıçı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Mercedes marka 31 V 8053 plakalı çimento torbası yüklü tır yola devrildi. Kazayla birlikte onlarca çuvalda yola savruldu. İhbar üzerine Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır sürücüsünü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen çimentoların kaldırılmasıyla bölgede trafik yeniden normale döndü. - HATAY