Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı

Van'ın Edremit Belediyesine ait kitap kafede bilgisayar çalınması olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Van'ın Edremit Belediyesine ait kitap kafede bilgisayar çalınması olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit Belediyesine ait kitap kafe isimli iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye ve 1 adet mouse ele geçirilmiş olup ilgili kuruma teslim edilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit, Kitap, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title