Belediyeye ait bisikletleri çalan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Belediyeye ait bisikletleri çalan şahıs tutuklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletleri yerinden sökerek çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyeye ait bisikletleri çalan şahıs tutuklandı KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletleri yerinden sökerek çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şahsın belediyeye ait bisikletleri çalmak için uzun süre çaba harcadığı görüldü. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı. Olayın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Şahıslardan birinin kimliğini tespit eden ekipler, K.D.'yi göz altına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun 3. Sayfa Haberler

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