Belediyenin kaybolan 25 bin lirasını teslim etti

Irak Türkmeni Muhanned İbrahim Çiftlikköy Belediyesi'nin kaybedilen 25 bin lirasını bularak teslim etti.

Çiftlikköy Belediyesi Mutemed Personelinin bankaya yatırmak için götürürken ilçedeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düşürdüğü 25 Bin TL tutarındaki parayı bulan Irak Türkmeni Muhanned İbrahim (30), Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından tebrik edildi.

Kerkük doğumlu Muhanned İbrahim, 5 yıl önce geldiği Türkiye'de kağıt toplayıcılığı yaparak ailesini geçindirdiğini, AVM'nin bahçesinde tesadüfen bulduğu parayı da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek polis memurlarına teslim ettiğini söyledi. İbrahim, "Parayı bulduğumda hemen yetkililere teslim etmeyi düşündüm. Alsam haram para olurdu, böyle bir şeyi aklımdan geçirmedim" diye konuştu.

Başkan Silpagar, belediyenin parasının kaybolduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getirerek, "Allah Muhanned İbrahim kardeşimizden, tüm Irak Türkmenlerinden razı olsun. Biz de ona maddi manevi elimizden ne gelirse destek olmaya söz verdik. Onlar bizim kardeşimiz, Muhanned İbrahim de Allah'ın sevgili bir kulu ki böyle bir vesile ile kendisi ile tanışmış olduk" dedi. - YALOVA