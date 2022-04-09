Belediyenin inşaat alanındaki demirlerini çalarken suçüstü yakalandılar - Haberler

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Belediyenin inşaat alanındaki demirlerini çalarken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Belediyenin inşaat alanındaki demirlerini çalarken suçüstü yakalandılar

Arnavutköy'de belediyenin çalışma yaptığı alandaki demirleri çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de belediyenin çalışma yaptığı alandaki demirleri çalan hırsızlar suçüstü yakalandı. Hırsızların demirleri makas ile kestiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyenin peyzaj ve düzenleme çalışması yaptığı alandaki demirleri gözüne kestiren 3 hırsız demir kesme makası ile bölgeye geldi. Demirleri keserek çalan zanlıları gören duyarlı bir vatandaş, o anları video ile kaydederek polise haber verdi. Kamerası kayıttayken hırsızların yanına giden vatandaş, "Demirleri çalıyorsun, bunlar devletin malı. Kamu malını çalmaktan yargılanacaksınız" dedi.

Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı. Yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arnavutköy, 3. Sayfa, Haberler

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