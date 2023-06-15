Belediye otobüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Eskişehir'de belediye otobüsünün elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 26 FJ 128 plakalı belediye otobüsü trafik ışıklarına yaklaştığı sırada önünde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpışma sonunda otobüste ve elektrikli bisiklette maddi hasar oluştu. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yapılan ihbarın ardından kaza yerine trafik polisleri gönderildi. Polis ekiplerinin hasar tespit çalışmasının sonuçlanmasının ardından iki aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı aksayan şerit bir süre sonra tekrar araç geçişine açıldı. - ESKİŞEHİR