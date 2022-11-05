Belediye otobüs şoförü ile minibüs şoförü birbirine girdi, kavgayı yolcular ayırmaya çalıştı
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Belediye otobüs şoförü ile minibüs şoförü birbirine girdi, kavgayı yolcular ayırmaya çalıştı Bursa'da belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Belediye otobüs şoförü ile minibüs şoförü birbirine girdi, kavgayı yolcular ayırmaya çalıştı
BURSA - Bursa'da belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular araya girerek sürücüleri ayırdı. Ardından sürücüler yollarına devam ederken o anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.