Üye Girişi
Haberler

Belediye kamyonuna çarpan sürücü, sıkışan araçtan güçlükle kurtarıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Konak ilçesinde maddi hasarlı kaza yerini temizlemeye giden belediye kamyonuna arkadan çarpan panelvan sürücüsü araçta sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarıldı.

Belediye kamyonuna çarpan sürücü, sıkışan araçtan güçlükle kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde maddi hasarlı kaza yerini temizlemeye giden belediye kamyonuna arkadan çarpan panelvan sürücüsü araçta sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarıldı.

Kaza saat 03.30 sıralarında, Altınyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde maddi hasarlı kaza yerini temizlemeye giden, A.S. idaresindeki 34 FYD 961 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi kamyonuna, A.Ş. idaresindeki 35 AIM 698 plakalı panelvan araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.Ş. araç içerisinde sıkışırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken araç içerisinde sıkışan A.Ş., itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden zorlukla çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen A.Ş., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Belediye kamyonunun sürücüsü A.S.'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, durumu ağır olan panelvan sürücüsü A.Ş.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İzmir İtfaiye İzmir Trafik Kaza Belediye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri! Rüyada çanta görmek ne anlama gelir?? Rüyada siyah çanta görmek ne manaya gelir? Rüyada beyaz çanta görmek ne demek? Mukabele ne demek? Mukabele nedir? Mukabele dinle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title