Belediye işçilerinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çöp konteynırına atılan Türk bayrakları Kelkit Belediyesi işçileri tarafından bulunduğu konteynerden öpülerek çıkarıldı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çöp konteynırına atılan Türk bayrakları Kelkit Belediyesi işçileri tarafından bulunduğu konteynerden öpülerek çıkarıldı. Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir vatandaş Türk bayraklarının çöp konteynerine atıldığını fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine Kelkit Belediyesi tarafından bölgeye temizlik işçileri gönderildi. Bölgeye gelen temizlik işçileri çöp konteyneri içerisinde bulunan Türk bayraklarını öpüp alınlarına koyarak bulunduğu yerden aldı. Belediye işçilerinin duyarlı davranışı takdir toplarken, Türk bayraklarının akli dengesi yerinde olmayan birisi tarafından atıldığı değerlendiriliyor. - GÜMÜŞHANE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gümüşhane 3. Sayfa Haberler

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