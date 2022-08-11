Aydın 3. sayfa haberleri... Kuşadası'nda cinayet: Cinayet sonrası tarafların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Kuşadası'nda cinayet: Cinayet sonrası tarafların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, boğazından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde henüz sebebi açıklanmayan bir olayda Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede komşuları tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balsak, burada hayatını kaybetti. Cinayetin ardından hastane bahçesinde de taraflar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olayları yatıştırmak için bölgeye takviye ekip istedi.

Olay akşam saatlerinde kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev Ahmet Balsak, site içerisinde komşuları ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri Balsak'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Balsak, kan kaybından hayatını kaybetti.

Olayın ardından hastaneye akın eden taraflar arasında kavga devam etti. Çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı olayları yatıştırmak için polis ekipleri hastane önüne sevk edildi.