Belediye Başkanlığı seçimini cinayete kurban giden aday kazandı

Ekvador'da geçtiğimiz pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Puerto Lopez şehrinde Belediye Başkanlığı yarışını seçimden 1 gün önce cinayete kurban giden Omar Menendez'in kazandığı açıklandı.

Ekvador'da geçtiğimiz pazar düzenlenen yerel seçimlerde, ülkenin güneyindeki kıyı şehri olan Puerto Lopez'deki Belediye Başkanlığı yarışını seçimden 1 gün önce cinayete kurban giden aday Omar Menendez kazandı. Bölgede tüm sandıkların açılarak oyların sayılmasının ardından, Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Menendez'in oyların yüzde 46,22'sini alarak seçimini kazandığını bildirdi.

Ekvador'un eski Devlet Başkanı Rafael Correa liderliğindeki Vatandaş Devrim Hareketi'nden (RC) aday olan ve 41 yaşında suikasta kurban giden Menendez'in yerine partisi tarafından yeni bir atamanın yapılacağı ve yetkililer tarafından onaylanmasının beklendiği bildirildi.

Seçimden 1 gün önce silahlı bir grup, Menendez'in bulunduğu binaya girip ateş açmış, saldırı sonucu Menendez ve yanında bulunan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Cinayetle ilgili soruşturma hala devam ederken, yerel basın zanlının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hapis yattığını ve kısa bir süre önce serbest bırakıldığını iddia etti.

Öte yandan yerel seçimlere 2 hafta kala Salinas şehrinde Belediye Başkan adayı olan Julio Cesar Farachio da silahlı saldırıda öldürülmüştü. - QUITO