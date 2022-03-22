Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahsın belediye binasına girme anı güvenlik kamerasında - Haberler

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Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahsın belediye binasına girme anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahsın belediye binasına girme anı güvenlik kamerasında

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı.

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Şahsın elindeki silahla belediye binasında koşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi. Odada silahı ile rastgele ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, eli silahlı şahsın saldırı öncesi belediye binasında koşma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki silahla koşarak belediye binasına girdiği görülüyor. - KASTAMONU

Belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şahsın belediye binasına girme anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Fehmi Taş, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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