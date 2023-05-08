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Belediye aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Belediye aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Hacınabi Mahallesi Sönmez Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Bulut'un kullandığı Bafra Belediyesi Aşevi aracı geri geri gelirken yaya Fadime Deniz'e (60) çarptı. Ağır yaralanan Fadime Deniz sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ercan Bulut Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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