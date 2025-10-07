Haberler

Belçika'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın Evergem bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı iki genç için cenaze töreni düzenlendi. Gençlerin cenazeleri memleketine gönderildi.

Belçika'nın Gent kenti yakınlarındaki Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı 2 gencin cenazesi memleketlerine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Belçika'nın Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında, katıldıkları bir düğünden dönen 26 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Mikail Kandemir, 15 yaşındaki İbrahim Kaymak ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Gençlerin bir düğünden döndüğü sırada kaza meydana geldiği öğrenildi.

Afyonkarahisarlı Kandemir ve Kaymak için Belçika'da cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından gençlerin cenazelerinin defnedilmek üzere Özburun beldesine gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.