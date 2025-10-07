Belçika'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Belçika'nın Gent kenti yakınlarındaki Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı 2 gencin cenazesi memleketlerine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Belçika'nın Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında, katıldıkları bir düğünden dönen 26 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Mikail Kandemir, 15 yaşındaki İbrahim Kaymak ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Gençlerin bir düğünden döndüğü sırada kaza meydana geldiği öğrenildi.

Afyonkarahisarlı Kandemir ve Kaymak için Belçika'da cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından gençlerin cenazelerinin defnedilmek üzere Özburun beldesine gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR