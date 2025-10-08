Belçika'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gençler Memleketlerinde Toprağa Verildi

Belçika'nın Gent kenti yakınlarındaki Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı gurbetçi gençler düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Belçika'nın Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında, katıldıkları bir düğünden dönen 26 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Mikail Kandemir, 15 yaşındaki İbrahim Kaymak ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarlı Kandemir ve Kaymak cenazeleri dün Belçika'dan memleketleri olan Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesine gönderildi. Gençlerin cenazeleri kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR