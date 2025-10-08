Haberler

Belçika'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gençler Memleketlerinde Toprağa Verildi

Belçika'nın Evergem bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı gençler, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketleri Bolvadin'de toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Belçika'nın Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında, katıldıkları bir düğünden dönen 26 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Mikail Kandemir, 15 yaşındaki İbrahim Kaymak ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarlı Kandemir ve Kaymak cenazeleri dün Belçika'dan memleketleri olan Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesine gönderildi. Gençlerin cenazeleri kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
