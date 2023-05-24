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Belçika'da Yeşil Sol Parti müşahitleri, diğer sandık müşahitlerine saldırdı

Belçika'da Yeşil Sol Parti müşahitleri, diğer sandık müşahitlerine saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işleminin devam ettiği Brüksel Expo'da Yeşil Sol Parti müşahitleri, Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işleminin devam ettiği Brüksel Expo'da Yeşil Sol Parti müşahitleri, Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı. Belçika polisinin müdahale ettiği olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi sürerken, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo kompleksinde müşahitler arasında tartışma çıktı. Görgü tanıklarına göre Yeşil Sol Parti müşahitleri yerel saatle 21.00 sıralarında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı. Demir çubuk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada bazı seçmen ve müşahitlerin yaralandığı aktarıldı. Kavgaya Brüksel polisinin müdahale ettiği, tarafların ayrıldığı belirtildi. Yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşil Sol Parti Türkiye Brüksel Belçika 3. Sayfa Haberler

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