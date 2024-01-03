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Belçika'da Şiddetli Yağış ve Fırtınada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Belçika'nın Doğu Flandre ilinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada savrulan çitin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Carina Van Cauter, bölgede geniş çaplı bir tahliye planının olmadığını belirtti.

Belçika'nın Doğu Flandre ilinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada savrulan çitin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'nın Doğu Flandre ilini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Vali Carina Van Cauter yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir kadının şiddetli yağış sırasında savrulan bir çitin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Van Cauter, bölgede şimdilik planlanan geniş çaplı bir tahliyenin olmadığını aktardı.

Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü (RMI) ise şiddetli yağışların devam edeceği ve kuvvetli fırtınalar görülebileceği uyarısında bulundu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Belçika Fırtına Van Doğal Afet Hava Durumu Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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