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Belçika'da aranan İran uyruklu şahıs Alanya'da yakalandı

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Belçika'da 'sahtecilik' suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs, Alanya'da yakalandı. Yakalanan şahıs, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Belçika'da "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs, Alanya'da yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri, Belçika'da 'sahtecilik' suçundan adli makamlarca kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A.'yı Alanya'da yakaladı. Yakalanan şahıs, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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