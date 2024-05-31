Belçika'da aranan İran uyruklu şahıs Alanya'da yakalandı
Belçika'da 'sahtecilik' suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs, Alanya'da yakalandı. Yakalanan şahıs, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Belçika'da "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs, Alanya'da yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri, Belçika'da 'sahtecilik' suçundan adli makamlarca kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A.'yı Alanya'da yakaladı. Yakalanan şahıs, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA