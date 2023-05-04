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Belçika'da 7 kişi terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alındı

Belçika'da 7 kişi terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Belçika'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Belçika'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, Belçika'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, zanlıların Belçika'da bir saldırı için çeşitli senaryoları tartıştıkları ancak henüz hedefe karar vermedikleri belirtilerek, zanlıların Çeçenistan ve Belçika kökenli oldukları ifade edildi.

Şüphelilerin henüz hakim karşısına çıkarılmadığı ve terör örgütü DEAŞ destekçisi bir gruba mensup oldukları ifade edildi.

Belçikalı basınına konuşan bir sözcü, "NATO binalarından söz ediliyordu, ancak şu anda bu planlar pek somut görünmüyor" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çeçenistan Belçika 3. Sayfa Haberler

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