Belaruslu muhalif gazeteci Protaseviç'e 8 yıl hapis

Atina'dan Vilnius'a giden Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesiyle gözaltına alınan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının sahte bomba ihbarıyla 23 Mayıs 2021 tarihinde Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesiyle gözaltına alınan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç hakkında Minsk Mahkemesi tarafından karar verildi. Mahkeme, Protaseviç'i nefreti körüklemek, kamu düzenini ihlal eden faaliyetler ile protesto gösterileri organize etmek, aşırılık yanlısı grup oluşturmak, iktidarı ele geçirme çağrısında bulunmak ve Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya hakaret etmek suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Protaseviç'in iş arkadaşları da hapis cezasına çarptırıldı

Yurt dışında bulundukları için Protaseviç ile aynı davada gıyaben yargılanan diğer editörler Sciapan Pucila ve Jan Rudzik de söz konusu suçlara ek olarak aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, Belarus'u itibarsızlaştırmak suçlarından sırasıyla 20 ve 19 yıl hapis cezası verildi.

Protaseviç'in kız arkadaşı Sapega ise daha önce 6 yıl cezasına çarptırılmış, Belarus makamlarınca cezasının geri kalan kısmını Rusya'da çekmesine onay verilmişti.

AB hava sahasını Belarus'a kapatmıştı

Protaseviç'in bulunduğu uçağın zorla Minsk Havaalanına indirilmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) hava sahasını Belarus hava yolu şirketlerine kapatmıştı. AB'ye bağlı ülkelerin hava yolu şirketleri de Belarus uçuşlarını askıya almış ve diğer ülkelere uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmayacaklarını duyurmuştu. ABD, AB, Kanada ve İngiltere de Belaruslu pek çok kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı.

Ağustos 2020'deki Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren protesto gösterileri esnasında aktif şekilde kullanılan muhalif bir kanalın editörlerinden olan Protaseviç, halkı güvenlik güçlerine karşı nefret ve ayaklanmaya sevk etmek, Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasını istemek, iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçlamasıyla aranıyordu. - VARŞOVA