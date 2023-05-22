Belaruslu muhalif gazeteci Protaseviç affedildi

Atina'dan Vilnius'a giden Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk'e indirilmesiyle gözaltına alınan ve 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in hapis cezası affedildi.

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının sahte bomba ihbarıyla Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesinin ardından 2020 yılında gözaltına alınan ve Mayıs ayı başında Minsk Mahkemesi tarafından nefreti körüklemek, kamu düzenini ihlal eden faaliyetler ile protesto gösterileri organize etmek, aşırılık yanlısı grup oluşturmak, iktidarı ele geçirme çağrısında bulunmak ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya hakaret etmek suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in hapis cezası affedildi.

Belarus devlet ajansı Bielta'ya konuşan Roman Protaseviç, "Affedilmemi sağlayan evrakları şimdi imzaladım, böyle bir karar için ülkeye ve Devlet Başkanı'na deli gibi minnettarım" şeklinde konuştu. Yeni hayatına ilişkin henüz bir planının bulunmadığını belirten Protaseviç, "İlk olarak spor salonuna gitmek ve doğada sessiz bir yerde oturup dinlenmek istiyorum" dedi.

Protaseviç'in iş arkadaşları da hapis cezasına çarptırılmıştı

Yurt dışında bulunan ve davada yargılanan NEXTA'nın diğer editörleri Sciapan Pucila ve Jan Rudzik de söz konusu suçlara ek olarak aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, Belarus'u itibarsızlaştırmak suçlarından sırasıyla 20 ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Protaseviç'in sevgilisi Sofia Sapega ise daha önce 6 yıl cezasına çarptırılmış, Belarus makamlarınca cezasının geri kalan kısmını Rusya'da çekmesine onay verilmişti.

Devlet medyasına çıkarak hata yaptığını belirtmişti

Protaseviç tutuklu bulunduğu süre içerisinde çok kere Belarus devlet medyasına çıkarak hata yaptığını belirtmiş, muhalefeti suçlayarak, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu övmüştü. Sofia Sapega ise Lukaşenko'ya kendisini affetmesi için mektup yazmış, ancak ricası kabul görmemişti. Protaseviç ile Sapega'nın yakınları ikilinin devlet medyasına yaptığı açıklamaların maruz kaldıkları baskı, tehdit ve işkence sonucu olduğunu ileri sürmüştü.

AB, hava sahasını Belarus'a kapatmıştı

Yolcu uçağının zorla indirilmesinin ardından Avrupa Birliği hava sahasını ve hava limanlarını Belarus havayolu şirketlerine kapatmıştı. AB'ye bağlı ülkelerin havayolu şirketleri de Belarus uçuşlarını askıya almış ve diğer ülkelere uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmayacaklarını duyurmuştu. ABD, AB, Kanada ve İngiltere de Belaruslu pek çok kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı.

Ağustos 2020'deki Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren protesto gösterilerinde aktif şekilde kullanılan NEXTA isimli muhalif kanalın editörlerinden olan Roman Protaseviç, halkı güvenlik güçlerine karşı nefret ve ayaklanmaya sevk etmek, Belarus'a karşı yaptırım uygulanmasını istemek, iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçlamasıyla aranıyordu. - VARŞOVA