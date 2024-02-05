Bekçiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçiyi yaralayanlar tutuklandı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli K.B. ve kardeşi A.B. tutuklandı. S.D. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu çeşitli sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkarken yaralanan bekçinin de istirahat saatinde olduğu öğrenildi.