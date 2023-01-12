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Bekçiye uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 4 ay hapis

3. Sayfa Haberleri

Bekçiye uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 4 ay hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir bekçi yargılandığı mahkemece 16 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 bekçi ise beraat etti.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir bekçi yargılandığı mahkemece 16 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 bekçi ise beraat etti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görev yaparken "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 Eylül 2021 tarihinde tutuklanan bekçi Ö.T. ile tutuksuz olarak haklarında dava açılan O.Y. ve E.Y.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında bekçi Ö.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilerken, tutuksuz olarak yargılanan bekçiler O.Y. ve E.Y. ise beraat ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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