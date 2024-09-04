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Adana'da Zihinsel Engelli Kız Çocuğuna Tecavüz İddiası: Bekçiler Tutuklanmalı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki kız çocuğuna bekçiler tarafından tecavüz edildiği iddiasıyla hazırlanan 14 sayfalık iddianame, birçok skandal detayı gün yüzüne çıkardı. Savcılık, bekçilerin cep telefonlarındaki mesajlaşmalar ve görüşme kayıtları üzerine yaptığı incelemede korkunç detaylara ulaştı. Bekçilerin görevlerine devam etmesi ailenin endişelerini arttırırken, yargılama 24 Ekim'de başlayacak.

Bekçilerin tecavüzüne uğradığı iddia edildi, iddianamedeki detaylar kan dondurdu

Adana'da yüzde 25 zihinsel engelli kız çocuğuna tecavüz iddiası: Savcılık olayı derinleştirdi, cep telefonu mesajları ortaya çıktı

Mesajlarda "C.'yi pazarlayan bekçi varmış" şeklinde yazışmalar ortaya çıktı

"C.İ. bana iftira atıyor" dedi, 480 saatlik konuşma kaydı ortaya çıktı

Avukat Merve Şahin:

"Bu bekçiler halen görevlerinin başında"

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki kız çocuğuna 2 sene önce tecavüz ettiği ve para karşılığı onu başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen bekçiler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeki detaylar adeta kan dondururken, kızın annesi ve avukatı halen görevlerine devam eden bekçilerin bir an önce hak ettikleri cezayı almasını istedi.

İddialara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi. Bekçiler tarafından sakinleştirilen genç kız daha sonra evine gitti. Bir süre sonra C.İ. ve bekçi Mehmet Can D. görüşmeye başladı. Yakınlaşan Mehmet Can D., genç kızı otomobiliyle okuldan almaya başladı ve onunla sevgili oldu. Yine aynı yıl Mehmet Can D., C.İ.'yi otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada genç kıza tecavüz eden Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

Bir süre sonra genç kızı yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi olan Fatih Ş. ve Mehmet Ali T. ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan genç kız birçok kez 3 bekçinin tecavüzüne uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

Baskılara dayanamayıp annesine anlattı

Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadığı mağduriyeti 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Yurda yerleştirildi

Şikayetler üzerine C.İ., önce Adana daha sonra da başka bir ilde sevgi evlerine yerleştirilirken bekçilerin de ifadeleri alındı.

"İddialar asılsız"

Mehmet Can D.'nin ifadesinde, "Şahsın iddiaları asılsızdır. Ben bu şahısla sadece görev yaptığım binada görüştüm. Dışarıda hiçbir şekilde görüşmedim. Cinsel ilişkiye zorlama yoktur. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim. 500 TL, 1000 TL gibi bir para vermedim" dediği öğrenildi.

Ayrıca diğer bekçiler Mehmet Ali T.'nin ifadesinde, "C.İ.'nin beyanları iftiradır. Hiçbir şekilde onunla cinsel birliktelik yaşamadım" dediği, Fatih Ş.'nin de iddiaları reddederek, "Benim 6 ay önce babam öldü. Bu şahısla cinsel birliktelik yaşamadım. İftira atıyor" diyerek ifade verdiği öğrenildi.

Savcılık cep telefonlarında inceleme yaptı

Öte yandan, ifadelerin üzerine olayı derinleştiren Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı şahısların cep telefonlarında inceleme yapılmasına karar verdi. C.İ.'nin cep telefonunda yapılan incelemede bekçi Mehmet Can D. ile 9 ayda 480 saat 38 dakika 33 saniye görüşme yapıldığını belirlerken, bekçi Fatih Ş. ile herhangi bir görüşmenin olmadığını, bekçi Mehmet Ali T. ile ise 9 ay içerisinde 73 ve 78 saniyelik 2 görüşme yapıldığını tespit etti.

Ayrıca savcılıkta yapılan incelemede bekçi Mehmet Can D.'nin halihazırda kullandığı cep telefonu yerine başka bir cep telefonunu yetkililere teslim ettiği beyan edildi.

"C.'yi pazarlayan bekçi varmış"

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ve cep telefonu incelenen bir başka bekçinin 'Telegram' mesajlarında ise ilginç yazışmalar ortaya çıktı. Bekçilerin olduğu bir grupta yapılan yazışmalarda, "C., bekçi sevgililerimle buluşurken soğan yemeyeceğim, ağzım kokuyor diyormuş", "Mehmet Ali ihraçla kalmaz, fuhşa aracılık etmekten işlem görür, araya gidecek", "C.'yi pazarlayan bekçi varmış" gibi mesajlara ulaşıldığı bildirildi.

14 sayfalık iddianame hazırlandı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı geçen 5 Temmuz'da tamamladı. Bekçiler Fatih Ş. ve Mehmet Ali T. hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', bekçi Mehmet Can D. hakkında ise 'Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, reşit olmayanla cinsel ilişki, 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 14 sayfalık iddianame düzenlendi.

Bekçiler görevine devam ediyor

Bekçiler 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak. Öte yandan, bekçilerin halen görevlerine devam ettikleri öğrenildi.

"Devletime güveniyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan C.İ.'nin annesi Hatice İ., evladının zor günler geçirdiğini anlatarak, "Çocuğum bütün bu olayları bizden saklamış. Çünkü 'anneni öldürürüz' diyerek tehdit etmişler. Kızımın babasıyla biz ayrıyız. Benim çocuğum şu anda sevgi evlerinde kalıyor. Onu yanıma alamıyorum. Alıp Ceyhan'a götürsem o şahıslar görevlerine devam ediyor. Korkuyorum. Beni arayıp şikayetinden vazgeç diyorlar. Devletime güveniyorum, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"Davamız devam ediyor"

Ailenin avukatı Merve Şahin ise müvekkilinin yüzde 25 zihinsel engelli olduğunu anlatarak, "Müvekkilimiz 14 yaşındayken cinsel istismara uğruyor. Daha sonra bu durum parayla istismara kadar gidiyor. Olay 2022 yılının sonunda ortaya çıkıyor ve aile gidip şikayetçi oluyor. Bize başvuruyorlar ve olayın üzerine gidiyoruz. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı derinleştirdi. Asıl suçlu olan bekçiye 4 ayrı suçtan dava açılırken diğer iki bekçiye ise 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlamasıyla dava açıldı. Şu an ağır ceza mahkemesinde dosyamız devam ediyor" dedi.

"Hak ettikleri cezayı alsınlar"

3 bekçinin görevde olmasına anlam veremediklerini aktaran Av. Şahin, "Bizler şu anda 3 bekçinin yaptıklarına rağmen görevde olmasından rahatsızız. Bu kişilere disiplin soruşturması yürütülüyor fakat halen bu soruşturmadan bir sonuç alamadık. Bu kişiler görevlerine devam ettikçe başka çocukların hayati tehlikesi devam edecek. Bir an önce bu şahısların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa Adana

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