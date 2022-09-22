Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bekçileri görünce uyuşturucu maddeyi yere atıp kaçmaya başladı

3. Sayfa Haberleri

Bekçileri görünce uyuşturucu maddeyi yere atıp kaçmaya başladı

Afyonkarahisar'da, bekçileri görünce kaçmaya başlayan ve üzerindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'da, bekçileri görünce kaçmaya başlayan ve üzerindeki uyuşturucu maddeyi yere atan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Bahçelievler mahallesi Mimar Sinan sokak üzerinde dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta çarşı ve mahalle bekçilerini gören bir şahıs koşmaya başladı. Elinde bulunan bir cismi yere atan S.Ö. isimli şahıs, saklandığı sokak üzerinde yola sarkan ağaçların arasına yakalandı. Yapılan üst yoklamasında şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan metamfetamin aparatını görevlilere teslim etti. Şahsın kaçarken yere atmış olduğu cismin incelenmesi sonucu jelatine sarılı metamfetamin maddesi olduğu anlaşıldı. Yakalanan şahıs Bolvadin Polis Merkezi Amirliğine getirilerek hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Karahisar Mimar 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title