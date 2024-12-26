Bekçileri görünce kaçan şüphelinin 34 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama esnasında uygulama esnasında bekçileri görünce kaçan bir kişi, kovalama esnasında yakalandı. Yapılan incelemede şahsın yağma suçundan 34 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Olay 25 Aralık saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Gültepe Meydanı'nda aranan şahıslar üzerine yapmış oldukları uygulama esnasında bir kişi kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıs gerçekleşen kovalamaca esnasında kıskıvrak yakalandı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında şahsın yağma suçundan 34 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan E.A. (35) olduğu ortaya çıktı.

Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliğine götürülen E.A., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR