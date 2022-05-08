Bekçilerden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Bekçilerden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bekçilerden kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünü bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 50 Sokak üzerinde durumundan şüphelendiklerini bir şahsı takibe aldı. Bekçileri fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan B.İ'nin yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 5,35 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar, Uyuşturucu, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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