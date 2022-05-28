Bekçilerden hırsıza suç üstü - Haberler

Bursa'da bir lokantaya girerek kasasındaki paraları çalan hırsızı bekçiler suç üstü yakaladı.

Bursa'da hırsızlık olaylarının önlenmesinde gece kartalları önemli görev üstleniyor

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı bekçi ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelerek, zanlıyı suçüstü yakaladı. İşyerinin muhtemel zararının da önüne geçti.

23.00 sularında yapılan ihbar üzerine, Gemlik Yeni Sahilde bulunan iş yerine hareket eden bekçiler, Sercan C. İsimli zanlıyı, işyerinin içinde paralarla yakaladı. Zanlıyı etkisiz hale getiren bekçiler, işyerinde de, başka bir zanlı olması riskine karşı arama yaptılar. Zanlı, gözaltına alınıp Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa