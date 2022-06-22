Bekçiler takside yolcu konumunda bulunan kişiden poşet dolusu uyuşturucu hap yakaladı Bekçiler takside yolcu konumunda bulunan kişiden poşet dolusu uyuşturucu hap yakaladı Adana'da şüphe üzerine durdurulan takside yolcu konumundaki kişinin yanında bulunan poşette çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap çıktı. Bekçiler takside yolcu konumunda bulunan kişiden poşet dolusu uyuşturucu hap yakaladı ADANA - Adana'da şüphe üzerine durdurulan takside yolcu konumundaki kişinin yanında bulunan poşette çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap çıktı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, taksi içerisinde bulunan kişiden şüphelenmesi üzerine aracı durdurdu. Taksi içerisinde bulunan H.G.T'nin tedirgin tavırları bekçilerin dikkatini çekti. H.G.T.'in yanında bulunan poşetinde hap olduğunu gören bekçiler, poşeti aracın bagajının üzerine koydu. Poşet içinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap çıktı. Ele geçirilen malzeme muhafaza altına alınarak şüpheliyle birlikte polis merkezine götürüldü. İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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